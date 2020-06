Avec le déconfinement est venue dans un deuxième temps la réouverture attendue des parcs, très importants en fait dans les grandes villes notamment en région parisienne. Il a fallu en fait être confiné pour prendre conscience du rôle majeur des Parcs dans la vie quotidienne, en particulier pour les enfants trop heureux de pouvoir courir, jouer. Et en fait, c’est un mot qui d’un seul coup a repris toute sa dimension collective.

En fait, il est attesté dans notre langue en 1155, il est donc très ancien et n’avait pas vraiment le même sens. Il faut d’abord souligner que ce mot « parc » en tant que lieu de verdure, diffère s’il s’agit de son parc, celui d’un château et de demeure particulièrement aisée, ou du parc de la ville, dans le quartier, où il représente une aire de jeux merveilleuse pour les enfants, et pour les adultes un lieu où on peut lire à l’air libre ? si on peut dire. Pourtant l’origine du mot n’est pas tout à fait aussi libre, puisqu’il vient du latin parcus d’origine germanique, comme l’est le mot « jardin » d’ailleurs, et parcus désigna d’abord une clôture, et on en retrouve ce sens lorsqu’on dit qu’on a « parqué » des personnes à tel ou tel endroit qui n’est justement pas nécessairement un lieu d’agrément. En fait « parcus » désignait une clôture mobile constituée de claies mobiles ou de plessis comme on disait, vous savez ces entrelacs de branche qui forment une clôture, d’où d’ailleurs le nom de bien des communes appelées, Le Plessis. Et cette clôture était destinée d’abord au bétail, en particulier aux moutons. On parlait d’ailleurs de parc à moutons On les enfermait la nuit dans le parc, et on peut ici citer Zola dans son roman La Terre évoquant le fait que « dans les grands chaumes, le parc voyageait, et ne restait guère plus de deux ou trois jours à la même place, juste le temps laissé aux moutons de tondre les herbes folles. »

Le « parc du château » date de 1664, et le « parc municipal » de 1945… et les parcs naturels, aux États-Unis, de 1878. Au début du XXe siècle, sont aussi nés les parcs d’enfants. En fait on passe du berceau, au parc dans le logis, puis au parc municipal avant d’aller visiter les parcs naturels. Pour finir… dans mon cas, dans son parc de dictionnaires !