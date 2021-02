Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux.

Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ;

ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés.

Pardonnez, et vous serez pardonnés.

Donnez, et l’on vous donnera :

c’est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante,

qui sera versée dans le pan de votre vêtement ;

car la mesure dont vous vous servez pour les autres

servira de mesure aussi pour vous. »



Source : AELF

Méditation Père Sébastien Antoni

"Donnez et l’on vous donnera"… sans blague ? Est-ce vrai ? Dans la réalité très concrète de nos vies combien ils sont pourtant nombreux ce dont l’expérience de vie dément cette affirmation à laquelle nous rêverions pourtant de croire. Combien d’hommes et de femmes, en effet, qui n’ont fait que donner tout au long de leur existence, meurent dans le dénuement et la solitude ; combien de frères ou de sœurs, dans nos communautés ou nos familles, se dévouent dans l’ombre et se donnent en silence sans pouvoir se dire avec joie : "Quelqu’un pense à mon bonheur !" Et c’est vrai ! Alors une fable ce passage d’évangile ? Et si au contraire il nous remettait devant cette contradiction apparente entre ce qui est dit et ce que nous vivons ? Et s’il s’agissait de s’interroger… Et s’il s’agissait de prendre conscience qu’attendre un retour sur notre investissement était la source de toutes nos illusions et de nos tristesses ? En effet Jésus dans ce texte que nous lisons peut être un peu vite, ne dit pas Donnez et d’autres vous donneront… mais Donner et il vous sera donné… Par qui ? Par Dieu… !

De même que vous serez pardonnés par Dieu et que vous ne serez ni jugez ni condamné par lui ! Il s’agit donc d’entrer dans une nouvelle perspective, celle d’une libération. La libération du souci de recevoir en échange par un ami, un enfant, un parent, un frère ou une sœur de communauté… et donc d’entrer dans le commerce de Dieu celui de la gratuité. Il nous a déjà tout donné en nous aimant… à présent que vouloir de plus ? nous avons tout et il prend soin de nous. C’est lui qui se charge de toute réciprocité et qui paie toute dette, même celles des autres. C’est lui qui voit, dans le secret, le don de nous-mêmes que personne sur terre n’aura remarqué. C’est lui qui nous revaudra ce que personne sur terre n’aura songé à nous rendre. Lui seul sait la mesure avec laquelle nous donnons ou laissons prendre. Il prendra la même pour nous combler, mais seulement pour que nous la reconnaissions dans ses mains, car il mettra sa joie à la faire déborder. Être miséricordieux comme Dieu est miséricordieux, c’est beaucoup plus que faire taire nos petits commerces, nos colères contre ceux qui ne nous remarquent pas, c’est bien plus qu’être gentils avec ceux qui sont dans notre vie… c’est servir, encore et encore, n’être que dans cette attitude. Servir et heureux de le faire car c’est en servant que l’on est comblé. La joie des autres devient la nôtre et cela suffit. C’est en tous les cas comme cela que Dieu agit envers nous… il se passionne à nous faire vivre, il offre une tendresse sans condition, il se réjouit de nous voir heureux… sans exiger une contrepartie… il aime c’est tout ! Et il nous apprend, si nous le voulons à en faire autant… mais… Mon Dieu que c’est long ! Il faudra plus d’un Carême sans doute pour que Dieu nous apprenne à aimer comme il aime et que cela rentre dans nos têtes, notre cœur et notre âme. Donnez et dieu vous donnera… d’avantage.