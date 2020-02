"Pardonnez, et vous serez pardonnés" (Lc 6, 36-38)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux.

Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ;

ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés.

Pardonnez, et vous serez pardonnés.

Donnez, et l’on vous donnera :

c’est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante,

qui sera versée dans le pan de votre vêtement ;

car la mesure dont vous vous servez pour les autres

servira de mesure aussi pour vous. »



Source : AELF

Méditation du Pasteur Corinne Charriau

C’est un texte biblique très court que nous venons d’entendre aujourd’hui et pourtant extrêmement dense. Ces quelques phrases de Jésus sont extraites de son long discours qui, chez Luc, se passe dans la plaine.



Ce discours de Jésus propose une nouvelle logique pour régir de manière renouvelée nos rapports quotidiens avec les autres, notamment en brisant la spirale que peut engendrer toute violence. Pour se faire, Jésus exhorte à aimer ses ennemis, à faire du bien à ceux qui nous haïssent, à prier pour ceux qui nous calomnient… et puis aussi à tendre l’autre joue lorsque l’on est frappé sur une joue…. Ainsi peut se briser l’escalade de la violence.



Cette logique se trouve aussi déployée, et de manière différente, dans notre passage du jour que l’on ne peut dissocier de ce qui le précède. Jésus exhorte alors à être compatissant, à ne pas juger ni condamner, à acquitter, à donner.



Il emploie beaucoup de verbes pour encourager à agir, pour inspirer de nouvelles possibilités afin de vivre autrement, et de changer le monde.



Je relèverai le thème de la générosité qui transparaît à travers « la mesure bonne, bien tassée, secouée et débordante » qui illustre la dynamique de don à laquelle Jésus invite celles et ceux qui sont à l’écoute de son enseignement. La générosité se décline de deux manières : à la fois dans l’attitude que nous avons vis-à-vis des autres et à la fois au niveau matériel.



La générosité n’est pas une option, elle n’est pas juste une belle valeur ! Elle exprime quelque-chose de la dynamique de l’amour de Dieu. Aimer ses ennemis, pas facile n’est-ce pas ? Alors osons, osons laisser la générosité se faire un chemin au plus concret de nos vies, avec l’aide de Celui dont l’amour déborde !