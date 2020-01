Paris célèbre les 1.600 ans de sainte Geneviève

Pendant neuf jours, la messe sera présidée chaque jour par l’évêque d’un diocèse lié à l’histoire de sainte Geneviève : Paris, Saint-Denis, Nanterre, Créteil mais aussi Troyes et Sens-Auxerre. A la fin de la neuvaine, le 11 janvier, il y aura une grande procession dans Paris avec les reliques de sainte Geneviève et Mgr Aupetit bénira la ville de Paris.



2020 sera une année de fête pour sainte Geneviève à Paris

Durant toute l’année 2020, les parisiens pourront vénérer les reliques de sainte Geneviève qui seront exposées dans les paroisses parisiennes. Mais il y aura aussi plusieurs temps forts. Les 25 et 26 janvier pour la "Mission sainte Geneviève", toutes les églises de Paris ouvriront leurs portes pour un accueil nocturne. 50.000 petits pains de sainte Geneviève seront distribués. Plus tard, le 9 octobre, pour la fête de saint Denis, une grande procession fluviale aura lieu sur la Seine et le canal Saint-Martin et sera suivie d’un spectacle dans la cour du Louvre retraçant la vie de sainte Geneviève. Un colloque historique est prévu aussi en Novembre à la Sorbonne et au Collège des Bernardins.



La ville de Paris est aussi mobilisée pour les 1600 ans de Sainte Geneviève

Depuis le 25 novembre, une exposition de photos sur la vie de sainte Geneviève est installée sur les grilles du Panthéon, en face de l’église Saint Etienne du Mont. Jusqu’en avril 2020, une exposition "image et statuaire de sainte Geneviève" est installée dans le palais de justice du 5e arrondissement. Et puis, pour ceux qui ne sont pas parisiens, si vous venez à Paris, sachez qu’il existe des circuits de visite du Panthéon et du Lycée Henry IV, les vestiges de l’abbaye Sainte-Geneviève.