À Paris, des célébrations particulières pour la Semaine sainte

Jeudi saint : bénédiction de Paris et de la France

Lors du Jeudi saint à midi, Mgr Michel Aupetit, va bénir Paris et la France depuis l’esplanade de la basilique du Sacré-Cœur. L’archevêque de Paris a expliqué : "Je monterai sur la butte de Montmartre, au Sacré-Cœur, pour justement bénir avec le corps du Christ, le Saint Sacrement, bénir la ville, pour que le Seigneur envoie sa protection sur les habitants de cette ville et bien sûr au-delà de cette ville, comme le fit le pape d’ailleurs il y a quelque temps."

Un geste fort alors que la capitale est fortement touchée par l'épidémie de coronavirus. "Par cette bénédiction nous appelons le Seigneur au secours de tous ceux qui sont malades. Bien sûr, nous faisons tout ce qui est nécessaire sur le plan médical, sur le plan du confinement, sur le plan de la protection mutuelle, mais nous en appelons aussi au Seigneur pour qu’Il vienne aider ceux qui aident leurs frères."



Vendredi saint : vénération de la Sainte Couronne d'épines à Notre-Dame

Vendredi saint, à 11h30, Mgr Michel Aupetit se rendra à la cathédrale Notre-Dame-de-Paris, toujours sinistrée, pour vénérer la Sainte Couronne sauvée des flammes il y a un an.

Durant la célébration deux artistes, Judith Chemla et Philippe Torreton, liront des textes majeurs de la littérature française et de la spiritualité - de Paul Claudel, Charles Péguy ou de Mère Teresa… Le moment sera accompagné en musique par le violoniste Renaud Capuçon. Les deux événements seront retransmis en direct sur KTO, la chaîne de télévision catholique.



Un message d'éspérance de l'archevêque de Paris

"Qu’est-ce que c’est la Semaine sainte ? Nous accompagnons le Christ jusqu’à sa mort mais nous l’accompagnons surtout jusqu’à sa Résurrection. Cela veut dire que la vie est plus forte que la mort, et l’amour va triompher de la haine. Voilà ce message d’espérance que nous voulons transmettre en ce moment qui est tellement difficile pour nos concitoyens."



Le Triduum Pascal bouleversé à Paris comme ailleurs

Toutes les célébrations auront lieu en tout petit comité. On ne peut pas reporter Pâques mais certains moments de la Semaine sainte sont remis à plus tard comme le geste du lavement des pieds du Jeudi saint qui n’est pas possible pour des raisons sanitaires, il pourra être organisé lors de la journée mondiale des pauvres, le 15 novembre.

Et puis les baptêmes qui devaient avoir lieu pendant la nuit de Pâques (près de 400 à Paris) sont repoussés à la Pentecôte. Enfin les cloches sonneront partout où cela est possible. Celles de Notre-Dame de Paris ne pourront pas sonner à Pâques mais "elles sonneront à la volée le jour de la fin du confinement, lorsque la vie aura repris avec notre capacité à nous retrouver sur les places publiques".