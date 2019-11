Paris: un Forum pour la Paix pour faire avancer la gouvernance mondiale

Ce rendez-vous rassemble pendant trois jours des chefs d’Etat et des acteurs de la société civile du monde entier pour faire avancer les solutions concrètes de gouvernance mondiale. "Le monde se fissure. Quel État peut aujourd’hui réparer ces fissures, isolé du reste du monde ?" Le secrétaire général des Nations-Unies, António Guterres, a planté le décor lundi dernier à l’ouverture de ce rendez-vous qui a pour objectif la défense du multilatéralisme dans le monde.

Construire la paix passe tout aussi bien par les dirigeants que par les acteurs de terrain, et le but de ce forum de Paris, c’est justement de rassembler tout ce monde. La première édition de ce forum de Paris sur la paix a eu lieu à la même période l’an dernier. 65 chefs d'Etat et de gouvernement, une dizaine de dirigeants d'organisations internationales, des acteurs de la société civile y avaient participé.

Il faut dire que ce premier forum coïncidait avec les commémorations du centenaire de la guerre de 14-18. Cette année, seuls une trentaine de chefs d’Etat et de gouvernement ont répondu à l’invitation. Les dirigeants des grandes puissances ou des pays du G20 n’ont pas fait le déplacement. Ceux des Balkans et d’Afrique sont en revanche bien représentés. On notera toutefois la venue du vice-président chinois, du chef de la diplomatie russe, du Secrétaire Général des Nations-Unies ou encore de la présidente de la Commission européenne. Sont égalements présents des organisations internationales, des ONG et de nombreux acteurs de terrain.