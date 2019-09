Parole aux Eglises - Mgr Benoît Bertrand

Depuis mon ordination épiscopale le 3 mars dernier, j’ai choisi de partir à la rencontre... Dès mon arrivée dans le diocèse j’ai rencontré : un jeune migrant se préparant au baptême, des mamans seules engagées dans l’éducation de leur enfant, une religieuse âgée qui, durant la dernière guerre, a protégé – au risque de perdre sa vie- des enfants juifs.

Je suis allé à la rencontre aussi des prêtres… C’est normal, ils sont mes premiers collaborateurs, rencontre des diacres permanents et de leur famille, rencontre des consacrés, des laïcs en mission d’Eglise et des principaux responsables de l’Eglise diocésaine… Durant les dimanches de carême, j’ai découvert avec bonheur les cinq paroisses lors des messes dominicales. Ce n’est qu’un tout premier contact mais quelle grâce ! J’ai souhaité aussi, assez rapidement, aller me présenter à aux responsables de la société civile à Mende et en Lozère, des jeunes agriculteurs. J’ai été édifié par leur courage, leur dynamisme, leur passion… Rencontre des commerçants de la ville de Mende… Partout, je suis fort bien accueilli. Je suis touché par cet accueil, cette disponibilité, cette hospitalité.



Quand un évêque arrive dans un diocèse, il est bien normal qu’il fasse connaissance, qu’il découvre et parte à la rencontre. Connaître pour aimer, aimer pour connaitre et servir. « Partir », « sortir », ces verbes reviennent, à de nombreuses reprises, dans les textes du pape François. La pastorale ordinaire doit être, dit-il : « Plus expansive, ouverte, qu’elle mette les agents pastoraux en constante attitude de sortie ». J’ai donc souhaité, modestement et joyeusement, montrer l’exemple… aller à la rencontre avec au cœur un désir : écouter… tous nous avons un besoin insatiable d’être écouté… Je porte le prénom de Benoit (la règle de St Benoit commence par « écoute », elle s’achève par « tu parviendras »), écouter, dialoguer, entrer en conversation… Au seuil de cet épiscopat, une conviction m’anime : c’est en étant profondément humain, fraternel et amical que les cœurs s’ouvrent à l’Evangile. Et cela est vrai bien sûr dans toutes nos relations : professionnelles, associatives, familiales…



C’est vraie : la rencontre, le dialogue peuvent faire peur, ils sont risqués. Le pape François le dit lui-même « L’Evangile nous invite toujours à courir le risque de la rencontre avec le visage de l’autre, avec sa présence physique qui interpelle, avec sa souffrance et ses demandes». Un autre pape, St Paul VI, a décrit les qualités essentielles d’un dialogue. Je vous les propose. Il en souligne quatre : 1- La clarté, sommes-nous compréhensibles, accessibles ? 2- La douceur : « Le dialogue n’est pas orgueilleux, il n’est pas piquant, il n’est pas offensant, il évite les manières violentes, il est patient et généreux ». 3- Le dialogue est confiant « tant dans la vertu de sa propre parole que dans la capacité d’accueil de l’interlocuteur ». Dernière qualité : « Il est prudent ».

A tous, bonne journée dans vos rencontres et dans vos dialogues !