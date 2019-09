L'antenne chambérienne de Parrain par mille fête ses un an. L'association recherche toujours des bénévoles pour parrainer un enfant isolé et l'aider s'ouvrir au monde.



Cela fait maintenant 1 an qu'une antenne de Parrain par mille a été créé à Chambéry. Cette association permet à des enfants isolés de bénéficier d'un accompagnement personnalisé par un choisi par la stucture. L'antenne chambérienne est toujours à la recherche de bénévoles comme l'explique Véronique Pégourié, psychologue bénévole de l'association.



L'antenne recherche aujourd'hui un bénévole ayant des capacités en informatique. Pour plus d'informations ou faire une demande de parrainage rendez-vous sur le site www.parrainparmille.org ou au mail chambery@parrainparmille.org