Pas de trêve pendant les fêtes, pour les maraudes de l'Ordre de Malte !

"Pas de pénurie de bénévole pour les maraudes : nous avons de la chance !" se réjouit Bertrand de Fleurian, délégué de l'Ordre de Malte en Haute-Savoie. Cette mission saisonnière nécessite une quarantaine de volontaires, qui se relayent par équipes de trois personnes.

"Nous apportons une boisson chaude, des vêtements chauds. Et surtout du réconfort. Pour beaucoup, c'est le premier contact amical de la journée". Un lien social, pour une population de personnes à la rue qui évolue : de plus en plus de jeunes, et même des personnes qui ont un emploi.