Pascal Brenon - Les maraudes de la fondation St Vincent de Paul à Nancy

Les maraudes de la fondation Saint Vincent de Paul continuent à Nancy



Tous les dimanches matins, des bénévoles font le tour du centre ville en passant par la place Stanislas, et Saint Epvre. Pendant quelques heures ils donnent des vivres et de la chaleur aux sans abris et aux personnes dans le besoin en cette période de crise sanitaire. La pauvreté a augmenté en France, le seuil de pauvreté est maintenant à 1063 euros par mois. Sur le terrain, les faits sont de plus en plus marquants, et alarmants. Entrevue avec Pascal Brenon, l'organisateur des maraudes de la fondation Saint Vincent de Paul à Nancy.