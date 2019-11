Pascal Dulondel, directeur de la librairie Cosmopolite

Dès demain et samedi et dimanche, l’association Cosmopolite Angoulême renouvelle son événement. L’an dernier, il s’agissait d’un coup d’essai. Les fondamentaux restent les mêmes ce week-end. Plusieurs dizaines d’auteurs comme Katherine Pancol, Mazarine Pingeot, Jean-Louis Debré ou Marie-Bernadette Dupuy participent à « Angoulême se livre » et le public est invité à venir les rencontrer, échanger avec eux…