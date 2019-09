Pascal Métivier : "Le plus important c'est d'être en sécurité pour la plupart".

Le sort des réfugiés et des migrants est devenu un enjeu majeur dans notre pays. En Haute-Loire, à Saint-Beauzire près de Brioude, le centre Léo Lagrange vient en aide à une soixantaine d’entre eux. Venus d’Afghanistan ou d’Afrique, ils apprennent le français et fond les démarches pour obtenir un droit d’asile. On en parle ce matin avec Pascal Métivier, directeur régional centre-Est du groupe Léo Lagrange.