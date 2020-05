Pasteur Daniel Cassou: "RCF est un chaînon essentiel dans la communion des chrétiens"

Des élans de générosité dans les Eglises

RCF a toujours voulu refléter la diversité des Eglises. La communion des chrétiens est plus que jamais essentielle. "La pandémie a remis en cause toutes nos manières de vivre ensemble, de témoigner de notre foi, dans nos échanges économiques et nos relations personnelles. Nos Eglises ont dû imaginer de nouvelles formes de communication à distance. Les paroisses se sont lancées dans l'aventure numérique" explique le pasteur Daniel Cassou, responsable du service de la communication de l'EPUDF.

Les chrétiens ont également pu vivre des actions de solidarité. "C'est extrêmement touchant de voir tous ces élans de générosité dans la société comme dans nos Eglises. Elles ont participé très concrètement à des actions concrètes de distribution de nourriture, de vêtements. Il y a eu des chaînes de téléphone pour les personnes les plus isolées. Les associations militantes d'entraide ont rappelé les exigences sanitaires pour les sans-papiers, dans les centres de rétention. Il y a eu beaucoup de solidarité et de dons" ajoute-t-il.



RCF a une ambition qui la dépasse

"Nous sommes appelés à l'Espérance. Elle est au coeur de la foi chrétienne. Nous l'avons fêté à Pâques, dans l'enseignement, dans la présence de Jésus, qui vient nous rejoindre dans la diversité de nos chemins" lance Daniel Cassou. Une communion qui passe par les ondes, sur RCF. "La radio est un ami fidèle qui nous relie au monde et qui atténue notre solitude. RCF a une ambition qui la dépasse, qui se traduit par son slogan. C'est un chaînon essentiel pour vivre cette communion entre les chrétiens, et les Eglises, depuis ses origines".

"Dans ce temps de Covid, RCF a adapté sa programmation pour ses auditeurs. C'est une réalité concrète de l'engagement de RCF pour donner du sens. La radio est l'ami fidèle dans un foyer pour ceux qui n'ont pas d'accès à Internet. La radio reste un média privilégié. RCF porte une voix originale. Donner pour RCF, c'est devenir acteur de cette volonté de partager une parole d'Espérance" conclut le pasteur Daniel Cassou.