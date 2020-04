Pasteur Elysée Pangu

Ainsi le Covid-19 nous plonge dans une angoisse immense. L’angoisse où les beaux discours n’ont plus de sens. Le monde tremble, et nous avec. Les rues de nos villes et villages sont vides. Odieux silence du confinement où le cœur a trop mal et le corps presque désoeuvré. Nous entendons parfois les sirènes des ambulances, du Samu ou des pompiers. Nous apercevons aux informations les blouses blanches du personnel soignant et d’autres femmes et hommes serviteurs discrets de la vie, courageux qui prennent des risques pour notre bien-être. Je pense aussi aux victimes de ce virus auxquels les familles peinent à dire au revoir. Le deuil n’en sera que difficile. Quant à nous pasteurs, prêtres, aumôniers, visiteurs, nous devons nous résigner à accompagner les malades et les familles à distance.

C’est dans ce contexte que fait irruption ces paroles de Jésus : que la paix soit avec vous (Jean 20,19). Comme aux disciples, Jésus appelle sur nous tous : la paix. Sur nos angoisses, sur nos solitudes, la paix. Sur nos peurs, sur nos questions, la paix. Sur nous et entre nous, la paix. C’est un don qui nous libère de nos accablements et nous permet à nouveau de respirer pleinement. Alors que la paix du Ressuscité soit avec vous tous.