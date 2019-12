Patrice Granadel et Marina Pizzi, professeurs au Conservatoire de Grand Angoulême

Cette œuvre pour piano seul d’Olivier Messiaen sera jouée dans le cadre d’un cycle consacré aux Visages de l’amour. De novembre à février, 5 siècles d’expressions sont ainsi parcourus… Et cette œuvre « Vingts regards sur l’Enfant-Jésus » est inspirée par la spiritualité et par la foi du compositeur et pianiste Olivier Messiaen.