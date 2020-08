Patrick Deixonne, navigateur et fondateur de l'ONG "7ème Continent"

80% de la pollution plastique des mers et océans provient de l’activité humaine à terre. Pour sensibiliser aux enjeux de la préservation des milieux marins, Expédition 7ème Continent et Citeo partent à la rencontre des Français pour la troisième année consécutive.

Après la Côte Atlantique l’été dernier, la goélette fera escale en Méditerranée, du 13 juillet au 17 août, dans 9 ports de la côte (Port Camargue, La Grande Motte, Sète, le Cap d’Agde, Gruissan, Port la Nouvelle, Port Leucate, Canet en Roussillon, Port Vendres). La Méditerranée, lieu de cette tournée 2020 n’est pas épargnée par la pollution marine. Avec 220 kilomètres de côte, le littoral occitan offre des paysages exceptionnels, mais est aussi un espace densément peuplé et urbanisé où les pressions sur les espèces et leurs habitats sont multiples.