Patrick Goldstein : "Il faut briser la chaîne de transmission"

Le chef du pôle urgence du CHU de Lille fait un point sur la situation sanitaire du Nord-Pas de Calais, classés en zone rouge, où les taux d'incidence sont respectivement de 136 et 96 cas pour 100 000 habitants (près de 150 à Paris et près de 200 dans les Boûches du Rhône).



Il appelle notamment les étudiants à respecter les gestes barrières durant leur vie sociale, pour éviter la transmission du virus auprès des autres générations (personnes plus âgés, jeunes scolaires ...) et pour ainsi briser la chaîne de transmission, et ce jusqu'à l'obtention d'un vaccin.