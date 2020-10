Patrick Tassin : le CESER fait sa rentrée

Le Conseil Economique Social et Environnemental Régional du Grand Est s'est réuni il y a quelques jours à Metz, pour la première fois depuis le déconfinement. Plusieurs dossiers étaient sur la table. Patrick Tassin est à notre micro pour évoquer avec nous : l'émergence d'une société civile transfrontalière, l'égalité femmes-hommes et la réappropriation du développement humain et durable du territoire.