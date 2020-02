Patrimoine religieux: la Champagne et ses vitraux

Pont Sainte Marie, c’est juste à côté de Troyes, au cœur de la Champagne historique. Mais il n’y a pas que le champagne ici. On y trouve aussi de bien beaux vitraux. Comme dans l'église Saint Laurent de Nogent sur Seine. Nogent sur Seine, c’est au Nord-Ouest de Troyes. Son église Saint Laurent, qui date du XVIème siècle, fait l’objet de restauration depuis 2015. Et c’est dans ce cadre que de nouveaux vitraux ont été installés, dans les trois baies gothiques du chœur. Ils sont le résultat de la collaboration entre un maitre-verrier aubois, Flavie Vincent-Petit, et une artiste peintre de renommée internationale, Fabienne Verdier.

Le nom de ces vitraux est évocateur : Lucis potentia, la force de la lumière. Les nouveaux vitraux du chœur ont été conçus pour éclairer le chœur et accompagner le dégagement des décors peints anciens du XVIème siècle. On ne trouve que deux couleurs sur ces vitraux: le gris en fond et le jaune d’argent qui prend toute sa force quand les rayons du soleil le traverse.

Il s'agit de vitraux non-figuratifs. Ce sont des vitraux tout en hauteur traversés par des boucles jaunes d’argent. Il y a dans ces vitraux cette dimension verticale qui fait le lien entre Dieu et les hommes. Le jaune et ses variations ocres symbolisent le feu du grill de Saint-Laurent, le Saint Patron de l’église. La sinuosité du trait rappelle la Seine et ses méandres. Il faut imaginer l’artiste Fabienne Verdier qui pose le geste d’un trait, qui passe d’une baie à l’autre sans discontinuité, d’un seul élan. "C’est une œuvre qui enthousiasme et inspire je contemple ces vitraux et je dis : "Au principe du souffle le mouvement et la vie, à l’extase des souffles la rencontre et l’alliance" explique notamment le curé de la paroisse, le père Didier Noblot.