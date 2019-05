Paule Persil Faguier, meilleure ouvrier de France, catégorie calligraphie

En 1913, Lucien Koltz (critique d'art et journaliste) constatait que les métiers manuels n'étaient pas assez reconnus par la société . Pour y remédier et inciter les Français à s'engager davantage dans la voie technique, il propose en 1913 l'idée d'une exposition nationale d'artisans à l'issue de laquelle seraient désignés, par un jury, les Meilleurs Ouvriers de France.

106 ans plus tard, nous voici à la 26ème promotion de lauréats de ce concours organisés tous les ¾ ans. La mayenne a l’honneur d’avoir une lauréate sur ses terres et même au micro.

Paule Persil Faguier est l’invitée d’Isabelle Rupin pour Fidélité Mayenne