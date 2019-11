Pauvreté: le Secours catholique dénonce une situation qui s'aggrave

Le rapport du Secours catholique est chaque année un document très attendu. Il est réalisé à partir des données collectées par les 66.000 bénévoles de l'association, qui ont, en 2018, rencontré plus de 1,3 million de personnes. Et cette année, le constat est sans appel : les gens s’enfoncent dans la pauvreté. On apprend dans ce rapport que le revenu moyen des personnes accueillies par le Secours catholique est de 535 euros, en baisse de 15 euros, par rapport à 2017. Le rapport révèle également que le diplôme ne protège plus de la précarité : 45% des personnes aidées ont suivi des études secondaires et 16% ont un niveau bac ou plus.

Autre enseignement de cette étude : l'augmentation significative de la proportion d'étrangers accueillis par l'association, passée de 30% il y a dix ans à 40% aujourd'hui. Beaucoup sont des migrants mais pas seulement. Dans ce rapport, le Secours catholique veut également montrer que le "vivre ensemble" est non seulement possible, mais qu'il se vit déjà au quotidien, dans les territoires. Les explications de Jean Merckaert, directeur de l'action et plaidoyer au Secours Catholique.