Pauvreté: "on se bat au quotidien pour ne pas sombrer" explique Maria Théron

Cette journée a été officialisée par l’ONU en 1992. Cette édition est placée sous le signe de l’enfance. Maria Théron est militante du mouvement l’ONG ATD Quart Monde. La pauvreté, elle connaît. Ella grandi dans une famille pauvre. Elle fait partie de ceux et celles qui osent prendre la parole et agir pour en finir avec la grande pauvreté. Avec ATD, elle a fait partie pendant deux ans du Conseil national de lutte contre la pauvreté et l’exclusion.



Être pauvre quand on est enfant, "c’est de la torture intérieure. On est face à un père absent ou à une maman qui travaille 14h par jour. On ne veut pas rajouter le mal au mal. On n’essaie de ne pas lui montrer qu’on a capté ce que l’on vit. On fait comme si de rien n’était. On n’est pas comme les autres enfants. Nos habits sentent le fioul quand on arrive à l’école.

En dépit de cela, Maria Théron admet avoir eu une enfance heureuse. "On avait une maman qui se privait pour nous. On est resté soudés, malgré notre petite misère. Il y avait beaucoup d’amour, d’attention les uns envers les autres" lance-t-elle, expliquant tout de même avoir vécu avec la peur permanente d’être placé. "Quand il y avait un petit accident à domicile, on essayait de le cacher pour ne pas qu’on nous enlève à notre maman" lance-t-elle.