Pays-de-la-Loire : Les personnels des écoles percevront 2 autotests par semaine

Lundi matin était marqué par le grand retour en classes des quelques 250 000 écoliers de maternelle et primaire ligériens après une première semaine d’école à la maison et 2 semaines de congés. Une rentrée scolaire soumise à un nouveau protocole sanitaire qui se veut plus strict : 1 enfant positif = 1 fermeture de classe. C’est pourquoi, les tests salivaires s’intensifient auprès des enfants. Le ministre de l’Education nationale souhaite passer de 300 000 tests à 400 000 puis 600 000 tests par semaine. Mais la grande nouveauté de cette rentrée est la distribution à chacun des 60 000 enseignants et personnels d’établissements scolaires de 2 autotests par semaine. William Marois, recteur de l‘académie de Nantes a distribué lundi matin les premiers à l‘école les Grandes Maulevries à Angers.