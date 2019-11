Pédophilie et Église, qui doit payer ?

Depuis quelques jours, la question d’une indemnisation versée par l’Église aux victimes de

prêtres pédophiles s’est déportée sur une autre question, en apparence assez triviale : qui va

payer ? Les évêques, ou les laïcs ?

Il faut déjà préciser qu’il ne s’agit pas de montants très élevés, puisqu’on évoque un montant

forfaitaire, autour de 5000 euros. Rien à voir avec ce que la justice américaine a exigé des

diocèses américains, contraignant un certain nombre d’entre eux à se déclarer en faillite. Et

rappeler que cette somme ne permettra jamais de réparer les conséquences d’un viol, ou d’un

abus sexuel pour une personne. Mais le fait de verser une somme est une manière, la seule que

l’on connaisse en réalité, d’assumer sa responsabilité, d’aller au-delà du discours pour mettre

cette responsabilité en acte.

Justement. Poser cette question, qui doit payer, suppose d’avoir bien établi les responsabilités.

L’étape financière ne peut intervenir qu’en fin de tout un processus de mise à nu d’un système

qui a pu laisser faire de tels crimes. Car derrière cette question en réalité les laïcs se

demandent s’ils doivent eux financer des fautes commises par un système ecclésial, qui a pris

tant de soin à les maintenir à l’écart.

Pour moi, la réponse est oui. Oui, que nous le voulions ou pas, nous, laïcs, ne pouvons être

que solidaires, et oui, il est logique que nous soyons aussi mis à contribution. L’Église n’est

pas seulement une institution gouvernée par des évêques et des prêtres. Elle est faite de

chacun de nous, comme « peuple de Dieu ». Nous sommes solidaires de cette Église, nous le

répétons chaque dimanche à la messe. Nous le sommes, pour le meilleur et pour le pire, c’est

sans doute la signification profonde de la communion. De plus, même sur le plan de la

culpabilité, il existe une culpabilité des fidèles, celle de ne pas avoir voulu voir, d’avoir rien

dit, d’avoir laissé faire.

Pourtant, il est vrai que la responsabilité de ces fautes incombe d’abord à la hiérarchie et en

cela l’institution doit signifier qu’elle est bien impliquée comme telle, en premier lieu, dans la

réparation. Certes, les biens de l’institution sont les biens de tous les catholiques, en théorie.

Mais symboliquement cependant, pour abonder ce fond, cela aurait du sens de vendre

quelques bâtiments d’Église ou certains de ses trésors emblématiques, qui manifestent sa

visibilité dans notre société. Un palais épiscopal, un couvent, un séminaire, par exemple, un

bien qui signifie un moment de l’histoire de cette institution catholique, et serait alors la

marque que c’est bien elle qui a d’abord failli.