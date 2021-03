Pendant le confinement, les réseaux sociaux ont permis à certains de retrouver la foi

Très vite après le début du confinement, des prêtres ont commencé à proposer la messe sur les réseaux sociaux. Certains étaient réticents, beaucoup étaient novices, mais tous ont senti que c’était là que pouvait s’exprimer la foi. C'était un pari, quelque chose d’un peu balbutiant. Dans le diocèse de Cambrai, à Maubeuge, un jeune prêtre, le père Matthieu Bobin, s'est lancé dans l’aventure sur Facebook. "C’est un appel du Seigneur. On rencontre des gens sur Facebook, qu’on ne rencontre nulle part ailleurs. On avait déjà l’habitude avec le père Pascal de faire toutes les semaines une vidéo. Le premier jour du confinement, on s’est donc mis devant une caméra", explique-t-il dans une vidéo.

"Facebook m'a amené à la foi"

Comme d’autres prêtres, à Sainte Aldegonde, ils ont eu très vite de l’audience. Ils ont commencé à faire témoigner des personnes, et même à lancer une émission en direct sur Facebook, intitulée "question pour un cureton". Chez certains, cela a pu susciter des conversions. Salim Haoud a perdu sa mère catholique à l’âge de 17 ans. Avec ce décès, il avait perdu aussi la foi. Quelques années après, ce confinement est un choc. Contre toute attente, les vidéos de la paroisse deviennent une réponse à ses questions. "Les médias étaient très anxiogènes à ce moment donc j’ai été sur des médias alternatifs et je me suis rapprochée de la page Facebook de la paroisse Sainte Aldegonde. Il n’y avait plus rien qui m’intéressait à ce moment-là. Quand j’ai laissé tomber le superflu, je suis revenu à la messe. Facebook m’a amené à la foi", confie-t-il.

Ce binôme de prêtres a voulu se lancer dans des videos intitulées "carême à la maison" ou "10 minutes pour Jésus", qui sont autant de petites séances de catéchisme. C’est ainsi que Lionel, un ancien franc-maçon, issu d’une longue tradition familiale d’athés a commencé à s’intéresser à ce qu'il s'y racontait. Il a maintenant engagé une démarche de catéchumène. "Ils font une vidéo tous les mois qui s’appelle 'question pour un cureton'. Les gens posent des questions très intéressantes", témoigne-t-il.

Renouer avec le Christ

À ses côtés, il y a Huguette, 73 ans. Elle n’allait plus à la messe depuis très longtemps. Les vidéos sur Facebook ont complètement changé l’image qu’elle avait sur les prêtres et sur le Christ. "J'ai découvert autre chose. Quand j’allais faire mon catéchisme, j’ai découvert des gens humains, chaleureux. Ça m’a fait un bien fou, ça m’a donné du courage. Ça a réveillé toute la foi que j’avais en Jésus", affirme-t-elle.

Pourquoi les prêtres continuent-ils à publier des vidéos alors que les cultes sont de nouveau autorisés, et que l'on peut se rendre dans les églises ? Cela fait partie des questionnements. Mais dans cette paroisse, les messes de semaine comptent aujourd’hui jusqu’à 70 personnes qui se déplacent, au lieu d’une vingtaine avant le premier confinement. Il y a quand meme une certaine vigilance, les messes du dimanche par exemple ne donnent pas lieu à des retransmissions. "La messe à la télé est très belle mais ça ne remplace pas le contact personnel qu’on peut avoir avec les chrétiens", explique Marie Masset, membre de l’équipe des funérailles à Cuincy, une autre commune du diocèse de Cambrai.