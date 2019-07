"Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre" (Lc 9, 28b-36)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques,

et il gravit la montagne pour prier.

Pendant qu’il priait,

l’aspect de son visage devint autre,

et son vêtement devint d’une blancheur éblouissante.

Voici que deux hommes s’entretenaient avec lui :

c’étaient Moïse et Élie,

apparus dans la gloire.

Ils parlaient de son départ

qui allait s’accomplir à Jérusalem.

Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil ;

mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus,

et les deux hommes à ses côtés.

Ces derniers s’éloignaient de lui,

quand Pierre dit à Jésus :

« Maître, il est bon que nous soyons ici !

Faisons trois tentes :

une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. »

Il ne savait pas ce qu’il disait.

Pierre n’avait pas fini de parler,

qu’une nuée survint et les couvrit de son ombre ;

ils furent saisis de frayeur

lorsqu’ils y pénétrèrent.

Et, de la nuée, une voix se fit entendre :

« Celui-ci est mon Fils,

celui que j’ai choisi :

écoutez-le ! »

Et pendant que la voix se faisait entendre,

il n’y avait plus que Jésus, seul.

Les disciples gardèrent le silence

et, en ces jours-là,

ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu’ils avaient vu.

Source : AELF



Méditation Père Jean-Marie Petitclerc

MARDI 6 AOUT 2019 Lc 9, 28b-36

Dans des circonstances exceptionnelles, il arrive parfois que l’on ne reconnaisse plus un

proche. Tel enfant, à l’apparence si timide, pose un acte de bravoure ! Tel adolescent, que l’on

jugeait peu sûr de lui, développe des talents de grimpeur sur une paroi de montagne ! « Vraiment, tu

étais transfiguré ! » sommes-nous alors tentés de dire…

Telle est l’expérience spirituelle que Pierre, Jacques et Jean, les fidèles d’entre les fidèles,

effectuent sur la montagne. Et voici qu’ils découvrent l’identité divine de celui qui, jusqu’alors,

était simplement leur ami.

On imagine aisément la mise en scène qu’un réalisateur de cinéma pourrait construire à

partir d’un tel scénario. Une petite musique douce accompagnerait la lente ascension de la

montagne effectuée par ces quatre compagnons. Puis, accompagnés d’effets de lumière et de son,

apparaitraient deux vieillards, Moïse et Elie. L’obscurité surgirait d’un coup ; la tension serait alors

maximale, et au milieu d’un roulement de batterie, une voix forte s’élèverait : « Celui-ci est mon

fils bien-aimé, écoutez le ».

Tout le monde est alors suspendu aux lèvres de ce Fils. Que va-t-il donc dire de si

important ? Rien … il ne reste que Jésus seul. Il ne prononce aucune parole forte. Il invite

seulement à descendre de la montagne, et à ne pas imposer aux autres le récit de cette vision.

Ecouter Jésus, ce n’est pas s’isoler sur une haute montagne, dans un sorte de cœur à cœur

avec lui, si apaisant qu’il nous ferait oublier le monde au point, comme Pierre, de ne vouloir voir

plus loin que le bout de l’instant.

Ecouter Jésus, c’est accepter de descendre avec lui de la montagne, pour partir à la rencontre

de ses contemporains, en particulier ceux dont la vie est difficile.

Puisse notre prière aujourd’hui, non pas servir d’échappatoire, mais nous renvoyer vers ceux

que nous allons rencontrer tout au long de notre journée !