"Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? ..." (Lc 12, 49-53)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Je suis venu apporter un feu sur la terre,

et comme je voudrais qu’il soit déjà allumé !

Je dois recevoir un baptême,

et quelle angoisse est la mienne jusqu’à ce qu’il soit accompli !

Pensez-vous que je sois venu

mettre la paix sur la terre ?

Non, je vous le dis,

mais bien plutôt la division.

Car désormais cinq personnes de la même famille seront divisées :

trois contre deux et deux contre trois ;

ils se diviseront :

le père contre le fils

et le fils contre le père,

la mère contre la fille

et la fille contre la mère,

la belle-mère contre la belle-fille

et la belle-fille contre la belle-mère.

Source : AELF



Méditation Père Nicolas de Boccard

Le feu réchauffe, mais il peut bruler – il unit (autour du feu) mais il divise entre ce qui est consumé et ne l’est pas ! De même le baptême – il relie à Dieu mais distingue entre ceux qui ont reçu le baptême et ceux qui ne l’ont pas reçu – c’est un rite de purification. Il faut distinguer pour unir, reprenant une expression chère au philosophe Jacques Maritain.

Cette distinction peut devenir division, même au sein d’une famille. Nous savons tous combien la religion peut être source de division au sein de nos familles, et même de conflits. Faut-il gommer les aspérités, enlever tout ce qui fait notre spécificité – certainement pas ! Faut-il obliger les autres à croire comme nous, certainement pas non plus. D’ailleurs cela ne fonctionne pas, c’est le Seigneur qui convertit, pas nous. Nous devons tout simplement être nous-même, dans la patience et la tolérance, en prêchant plus par nos actes que par nos propos, mais en ne fuyant pas non plus les occasions qui se présentent pour témoigner de Celui en qui nous croyons.

Que le feu de l’amour du Christ nous brule et attise en nous le désir de le faire connaître – dans le respect de la liberté de chacun et des chemins multiples de Dieu. Puissions-nous avoir ce même désir que le Christ : « j’ai désiré que brûle ce feu dans une ardente attente » nous dit le texte littéralement, « et combien je suis angoissé jusqu’à ce qu’il soit accompli ». Le message évangélique provoquera toujours des divisions et des fractures – Syméon l’avait prophétisé devant l’enfant Jésus : « Voici, cet enfant est posé pour la chute et le relèvement d’un grand nombre en Israël, il sera un signe de contradiction » – mais l’unité de l’humanité sauvée et rachetée est à ce prix.