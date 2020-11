Pénurie de dentistes dans le Saumurois : "il y a un manque d'attractivité"

Dans le Saumurois, il faut attendre jusqu'à six mois pour aller chez le dentiste, et la plupart ne prennent plus de nouveaux patients. En cause, une pénurie de dentistes : il en reste 23 pour 100 000 habitants. "Il y a eu plusieurs départs en retraite non remplacés, explique Pierre Gébelin, dentiste à Chacé et président du Conseil de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Maine-et-Loire. Le territoire manque d'attractivité pour les jeunes praticiens."