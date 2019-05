"Père, glorifie ton Fils" (Jn 17, 1-11a)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là,

Jésus leva les yeux au ciel et dit :

« Père, l’heure est venue.

Glorifie ton Fils

afin que le Fils te glorifie.

Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair,

il donnera la vie éternelle

à tous ceux que tu lui as donnés.

Or, la vie éternelle,

c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu,

et celui que tu as envoyé, Jésus Christ.

Moi, je t’ai glorifié sur la terre

en accomplissant l’œuvre que tu m’avais donnée à faire.

Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père,

de la gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde existe.

J’ai manifesté ton nom

aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner.

Ils étaient à toi, tu me les as donnés,

et ils ont gardé ta parole.

Maintenant, ils ont reconnu

que tout ce que tu m’as donné vient de toi,

car je leur ai donné les paroles que tu m’avais données :

ils les ont reçues,

ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi,

et ils ont cru que tu m’as envoyé.

Moi, je prie pour eux ;

ce n’est pas pour le monde que je prie,

mais pour ceux que tu m’as donnés,

car ils sont à toi.

Tout ce qui est à moi est à toi,

et ce qui est à toi est à moi ;

et je suis glorifié en eux.

Désormais, je ne suis plus dans le monde ;

eux, ils sont dans le monde,

et moi, je viens vers toi.

Source : AELF



Méditation Père Emmanuel Payen

Ce matin, comme chaque jour de cette semaine, nous écoutons, plus, nous communion à la

prière de Jésus à son Père.

Nous sommes témoins de ses paroles très personnelles. Si Jésus nous associe à sa prière,

c’est pour nous délivrer un message, une confidence essentielle.

« Jésus donnera la vie éternelle à tous ceux que le Père lui a confié.

« Or, la vie éternelle, c’est de te connaître, Toi, le seul Dieu, le vrai Dieu,

« Et celui que Tu as envoyé, Jésus Christ. »

Avoir la vie en plénitude, accueillir la vie de Dieu en nous, la Vie Eternelle, passe par un

chemin incontournable, celui de la rencontre personnelle de Jésus. C’est par ce chemin que

les disciples sont devenus croyants. Ils l’ont rencontré, écouté et suivi de près.

C’est par ce même chemin que nous pouvons connaître Jésus, le reconnaître comme le vrai

Dieu, et donc recevoir la Vie Eternelle.

Nous pouvons écouter sa Parole chaque jour, en écoutant l’Evangile que nous propose

notre Eglise. Nous pouvons écouter sa Parole en lisant et en méditant la Bible, surtout,

nous pouvons désirer ne faire qu’un avec Jésus, en recevant le Baptême, et chaque

dimanche à l’Eucharistie en recevant son corps et son sang.

Merci, Seigneur, de désirer très fort nous donner Ta Vie, la Vie en plénitude, la Vie

Eternelle dès maintenant si nous mettons toute notre confiance en Toi.

La Vie que tu nous donnes nous conduira au-delà de la mort biologique, au face à face

avec Toi, à la Communion absolue avec Toi, Ton Père et le Saint Esprit.

Merci Seigneur.