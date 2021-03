Père Jacques David : un an de Covid vécu dans le diocèse

Des églises fermées, pas de messes célébrées en public. 2020 a aussi chamboulé la vie des paroisses. Pour en témoigner un an après le début du premier confinement, RCF Puy-de-Dôme a reçu le père Jacques David, ancien curé de la paroisse Ste-Marie des Lacs et des Couzes, à Besse. Il revient sur l’impact de la crise sanitaire sur la vie de cette paroisse rurale, qu’il a quitté l’été dernier, le père David ayant en effet été nommé curé in solidum des paroisses Saint-Aubin de la Haute Artière, Saint-Verny du Val d’Artière, Saint-Luc et Saint-Thomas à Clermont.

« C’est important de pouvoir se retrouver », confie-t-il à quelques jours du début de la Semaine Sainte 2021. « Actuellement, nous pouvons célébrer l’eucharistie avec une assemblée. C’est quand meme essentiel de voir des gens, qu’ils puissent venir pour prier, être nourri de la parole de Dieu, puis la partager ».