Père Michel Manguy, président du jury de la BD chrétienne

Le Prix de la Bande dessinée chrétienne a été attribué à « Foucauld une tentation dans le désert » de Jean Dufaux et Martin Jamar aux éditions Dargaud. Le jury de la BD Chrétienne, présidé par le père Michel Manguy, a apprécié l’invitation à la réflexion et au dialogue que suscite cet album.





MANGUY Une tentation au désert 2’50





« Foucauld une tentation dans le désert », cette tentation est une femme en fait. Le prix sera remis aux auteurs Dufaux et Martin le jeudi 30 janvier à 15h à l’église Saint Martial d’Angoulême.



Une mention spéciale a également été décernée à « Coeur enflammé » une BD de commande sur la vie de Saint Philippe Néri