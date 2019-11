Voilà des mots du Père Ziad Hilal, prêtre jésuite syrien. En lien avec l’Oeuvre d’Orient, il sera dimanche à Angoulême au Sacré Coeur pour la messe à 10h30. Et il témoignera et partagera ensuite autour de son livre « Homs, l’espérance obstinée » paru chez Bayard. Le Père Ziad Hilal rend hommage au Père Frans mort en Syrie en 2014 et tient à faire entendre aussi l’engagement des uns et des autres sur place…