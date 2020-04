"Personne, à moins de naître de l’eau et de l’Esprit, ne peut ..." (Jn 3, 1-8)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème ;

c’était un notable parmi les Juifs.

Il vint trouver Jésus pendant la nuit.

Il lui dit :

« Rabbi, nous le savons,

c’est de la part de Dieu que tu es venu

comme un maître qui enseigne,

car personne ne peut accomplir

les signes que toi, tu accomplis,

si Dieu n’est pas avec lui. »

Jésus lui répondit :

« Amen, amen, je te le dis :

à moins de naître d’en haut,

on ne peut voir le royaume de Dieu. »

Nicodème lui répliqua :

« Comment un homme peut-il naître

quand il est vieux ?

Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère

et renaître ? »

Jésus répondit :

« Amen, amen, je te le dis :

personne, à moins de naître de l’eau et de l’Esprit,

ne peut entrer dans le royaume de Dieu.

Ce qui est né de la chair est chair ;

ce qui est né de l’Esprit est esprit.

Ne sois pas étonné si je t’ai dit :

il vous faut naître d’en haut.

Le vent souffle où il veut :

tu entends sa voix,

mais tu ne sais ni d’où il vient ni où il va.

Il en est ainsi

pour qui est né du souffle de l’Esprit. »



Source : AELF

Méditation Pasteur Nicole Fabre