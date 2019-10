Peut-on enrayer la faim dans le monde?

Plus largement, on estime que 820 millions de personnes, c'est-à-dire plus de 10% de la population mondiale, souffrent de la faim. Une situation qui fait peu de bruit, mais qui s’aggrave chaque année un peu plus. La faim progresse alors que nous produisons en théorie suffisamment de nourriture pour nourriture toute la planète. Comment expliquer que nous n'arrivons pas à enrayer ce phénomène ? On en parle avec Nasser auteur de "La faim du monde" aux éditions Balland.