Philippe Chalopin prend la tête de l'association des maires de Maine-et-Loire

Maire de Baugé-en-Anjou, vice-président du Conseil départemental en charge du tourisme, Philippe Chalopin vient d'être élu président de l'association des maires de Maine-et-Loire. Seul candidat en lice, il succède à Jean-Luc Davy, le maire de Daumeray, pour un mandat de six ans. Sa priorité : "resserrer les liens" entre les communes et les autres échelons : intercommunalités, Département, Région et services de l'Etat.