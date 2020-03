Philippe Dumas : des masques artisanaux CNRS

Ils sont des dizaines de membres de la communauté scientifique et médicale à avoir signé ce week end un appel à destination du gouvernement.

Ils dénoncent les critiques faites par le discours officiel à l’encontre des masques artisanaux jugés comme trop peu efficaces. Cette mesure pourrait pourtant faire diminuer la vitesse de progression de l'épidémie et ainsi éviter que des hôpitaux atteignent la rupture. Une idée à largement nuancer selon Philippe Dumas, Directeur de Recherche émérite en biologie et biophysique auprès du CNRS.