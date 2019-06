Philippine Pottiez : "Avec le déremboursement, les prix de l'homéopathie vont augmenter"

L'homéopathie sera t-elle bientôt déremboursée? La Haute Autorité de Santé (HAS) rend son avis aujourd'hui. Selon Libération, la majorité de la commission de transparence de la HAS aurait approuvé le déremboursement. Le gouvernement devra ensuite suivre ou non cet avis. Philippine Pottiez, pharmacienne au Puy est l'invité de RCF.