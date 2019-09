Photovoltaïque dans le vendômois et l'heure de la rentrée pour l'UTBM

> Dans l'actualité aujourd'hui. La transition énergétique dans le Vendômois. La mobilisation citoyenne porte ses fruits. Le premier projet autour du photovoltaïque de l'association Energies vendômoises vient de sortir de terre.



> L'heure de retrouver les parquets. L'Union Tours Métropole Basket fait sa rentrée aujourd'hui. Premier match de coupe de France à la Rochelle. Et nouveau test pour une équipe presque entièrement renouvelée.



> La météo. Du soleil. Encore du soleil. Et des températures un peu moins élevées qu'hier. 27°c pour les maximales. On fait le point sur le temps de ce mardi à la fin de ce journal.