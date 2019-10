Pierre Jadoul et Frédéric Plumier

Comment trouver le juste équilibre entre travail et bien être ? Pour y parvenir, la sagesse chrétienne, et notamment la règle de Saint-Benoît peut s'avérer étonnamment précieuse. C'est ce que vous pourrez découvrir ce jeudi à 20H00 au Collège Saint-François d'Assise de Ans (rue du Cimetière, 2) où sera projeté, en présence de Patrice Cros, qui en est l'auteur, un documentaire intitulé "La règle et le travail". A l'origine de cet évènement, La Goutte d'eau - Liège, un groupe de réflexion de sensibilité chrétienne nouvellement créé. Laurent Verpoorten en reçoit les fondateurs : Pierre Jadoul et Frédéric Plumlier.