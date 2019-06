Pierre Lescure, homme de l’audiovisuel

Pierre Lescure est un homme de l’audiovisuel, la radio d’abord, la télévision ensuite, le cinéma également… En mars, il partageait une journée avec des étudiants de l’IUT d’Angoulême, notamment ceux qui sont en DUT Métiers du multimédia et de l’internet et en licence professionnelle Techniques du son et de l’image…

Pierre Lescure a, entre autres, insisté sur le plaisir que lui procure la radio…