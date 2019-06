Piipee, une solution pour économiser l'eau des WC

Cette innovation, on la doit à un Brésilien qui a inventé un produit à base d’extraits de plantes et de bicarbonate de soude qui neutralise la couleur et l’odeur de l’urine ainsi la nécessité de tirer la chasse d’eau. Cette innovation a été baptisée du doux nom de PIIPEE.



ET COMMENT CETTE IDÉE TRÈS ORIGINALE EST VENUE A L’ESPRIT DE NOTRE INNOVATEUR ?

C’est au quatrième jour d’un jeûne forcé, en quête une brillante idée de création d’entreprise, que l’idée lui est venue de réduire de 100% le gaspillage des chasses d’eau. De test en test, il a réussi à mettre au point une formule essentiellement naturelle à base d’extraits de plantes et de bicarbonate de soude permettant à la fois l’élimination de la couleur, mais aussi les odeurs de l’urine.



ET COMMENT EST-CE QUE CELA SE PRÉSENTE CONCRÈTEMENT ?

Il y a plusieurs possibilités : sous forme de spray pour un usage familial, ce qui permet à la fois d’éliminer odeurs et couleurs, mais aussi de rafraîchir la pièce puisqu’il y a aussi un effet désodorisant de l’atmosphère. Ou pour les entreprises il a été mis au point un distributeur qui se place au-dessus de chacun des urinoirs ou des toilettes, il suffit alors juste de presser sur ce distributeur pour envoyer la dose nécessaire à la décoloration et à la désodorisation.



ET LE COUT D’UN TEL DISPOSITIF ?

Il faut compter à peu près une vingtaine d’euros par urinoirs ou WC ce qui peut paraître un peu élevé, mais le point fort de ce système c’est le prix bon marché des recharges, qui coûtent environ huit euros pour un litre, sachant que pour chaque utilisation on ne consomme 15 ml de produit ce qui en soi ne fait que quelques centimes d’euros par utilisation. Mais au-delà de l’aspect financier, ce produit permettrait d’économiser 132.000 de litres d’eau par mois, ce qui a donc à la fois un impact écologique bien évidemment, mais aussi un impact financier sur le coût mensuel de la facture d’eau.



EST-CE QUE L’ON TROUVE CE PRODUIT EN FRANCE ?

Non pas pour le moment. Il est en cours de financement, en précommande au Brésil et des démarches ont commencé pour conquérir des marchés où l’eau est une denrée rare comme par exemple le continent africain.