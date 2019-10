Pourtant ce mot a fait son entrée en français en 1529 et donc bien avant l’invention de ces deux moyens de locomotion, et on en retrouve la trace étymologique en grec, ce qui en fait un mot de longue tradition. Il reste donc à le radiographier.

Tout part en effet du grec pêdon qui signifie « rame plate », de la forme d’un pied en somme, et plus précisément donc « gouvernail ». D’où le grec byzantin pêdôtês, celui qui pilote un navire. Le mot passe ensuite en latin, puis en latin médiéval, pillotus qu’on atteste en Italie en 1282, d’où l’italien piloto, et c’est ce dernier qui passe en français et devient pilote, attesté en 1484.

Un mot est un peu comme un navire qu’il faut suivre depuis son port d’attache jusqu’à son arrivée en français. En fait, le pilote est donc d’abord la personne qui dirige un navire. Et en 1690, dans son Dictionnaire universel, Furetière en donne une définition détaillée distinguant plusieurs types de pilote, après l’avoir défini comme l’ « Officier d’un équipage qui a l’œil sur la route du vaisseau, & qui la commande ».

Il fait alors la distinction entre le Pilote côtier, « qui connoist les costes, les ports & les rades, et qui sçait gouverner à leur vue » et le pilote hauturier, qui, écrit-il, prend les « hauteurs », se servant de « l’astrolabe et déterminant la latitude du parage ». Il cite aussi les pilotes lamaneurs, « pilotes de havre ou de rivière », qui « ont la conduite de vaisseau entrant et sortant » du port. Le lamaneur est un mot issu du néerlandais lootsman, la sonde, et c’est le marin local expérimenté montant à bord des navires sachant se servir de la sonde pour faire entrer ou sortir le bateau du port.

En France, le mot est arrivé d’abord dans les airs, en 1782, avec le pilote d’un ballon dirigeable, d’où dès 1911 le pilote d’avion et en 1928 le pilote de ligne. Et par analogie avec la mer et les airs, le conducteur d’une voiture devint aussi pilote, et pilote de course.

Quant au sens figuré, une personne en guidant une autre, il apparaît dès 1560. Et je vais vous avouer un grand regret. Ma Grand-mère m’avait abonné à Pilote et je les lisais avec passion, hélas tout a été jeté ! Ah si j’avais eu un pilote, je n’aurais pas jeté mes Pilotes !