PMA pour toutes : la maternité vue par les soeurs

Le vote portant sur la révision des lois de bioéthique doit s’achever ce soir. Au cœur des questions, celle du désir d’enfants pour des couples homosexuels. Sans nier l’amour qui peut exister au sein de ces couples, Sœur Marie Yves est interpellée par l’autorisation de la PMA pour les couples de femmes et les femmes seules. Elle rappelle que l’enfant ne peut être autre chose qu’un don de Dieu.

"Cette joie existe, c’est vrai. Mais quelque part, on se met à la place de Dieu. C’est là que l’on doit réaliser. Dieu donne. Notre société ne sait plus aimer, se donner et accueillir un don. C’est quelque chose de fondamental pour le bonheur. Je connais des enfants nés de toutes les façons. On accueille tout le monde ici. Sauf la grossesse pour autrui. Le vrai bonheur, il n’est pas dans ce que l’on prend, mais dans ce que l’on reçoit. Notre monde a besoin d’apprendre ce qu’est cette relation" explique-t-elle au micro de Madeleine Vatel.

Avec ce projet de loi, rappelle-t-elle, on fait un enfant comme on le veut, on va le fabriquer comme on le veut. "Quelque part, on fait comme à Babel. Si on veut un monde moins violent, il faut le don de la gratuité. Si on en reste à ce désir, je veux, je prends, c’est la science que l’on met à la place de notre Dieu. Notre Dieu d’amour est remplacé par un dieu qui fait, qui fabrique. Dieu n’a pas fabriqué dans ce sens-là. Il a créé avec amour, c’est autre chose" conclut-elle.