Pneus agricoles usagés : un nouveau combustible pour les cimenteries

"Le pneu a un très bon pouvoir combustible et va permettre de fabriquer du ciment"

Sophie LEHE, vice-présidente de la chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle.



C’est une première dans le Grand Est : 900 tonnes de pneus agricoles usagés vont être récoltés en Meurthe-et-Moselle, d’ici la fin de l’année. Un projet mené conjointement par la communauté de communes de Vezouze-en-Piémont et la chambre départementale d’agriculture. Cela va permettre à 60 exploitants agricoles du territoire d’être les premiers dans la région à bénéficier du dispositif Ensivalor. Ce dispositif national a pour objectif de collecter et traiter les pneus d’ensilage.