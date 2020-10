Point complet : 8.3 millions de déficit au CH de Chinon

Point complet sur la situation critique de l'hôpital de Chinon :

8.3 millions d'euros, c'est le montant du déficit global (qui comprend l'hôpital, la maternité, l'unité de soins de longue durée, l'EHPAD et la maison d'accueil spécialisée, qui accueille des adultes handicapés) pour l'année 2020. En bref, il manque plus de 8 millions d'euros dans les caisses de l'hôpital.

Le centre hospitalier était déjà dans le rouge depuis 4 ou 5 ans et le COVID a davantage dégradé la situation. Point complet avec Jean-Luc Dupont, maire de Chinon et président du conseil de surveillance de l'hôpital depuis 2014 (au titre de président de la communauté de communes) et Alexandre Robert, secrétaire général de Force Ouvrière à l'hôpital de Chinon.

Mais la baisse des moyens à l'hôpital, ce n'est pas un sujet nouveau. Le Covid a en fait remis dans l'actualité un problème structurel, un problème de fond à l'hôpital : le mode financement de l'hôpital, la T2A, la tarification à l'activité qui ne convient pas à un hôpital local comme celui de Chinon. Explications complètes dans ce podcast.

DES STYLOS RECYCLES POUR AIDER DES ELEVES DYSLEXIQUES

Dans cette édition, on parle aussi d'une initiative positive, sociale et écologique en Touraine : l'association Présédys collecte depuis 3 ans des fournitures en plastique : des stylos, des effaceurs, des marqueurs ou encore des cartouches d'encre.

La collecte est ensuite vendue à une entreprise de recyclage. Les stylos collectés sont recyclés pour devenir du mobilier urbain, des pelles des seaux et des poubelles...

Etape suivante pour Présédys : l'argent de la vente permet ensuite d'acheter des scanners à des élèves, des jeunes dyslexiques. Puisque cet outil les aide à mieux suivre leurs cours. Sabine Soury Poussard la référente de Présédys 37 dans cette édition.

Des point des collectes sont installés dans 45 écoles et entreprises en ce moment. Si vous êtes intéressés, en tant qu'entreprise ou établissement scolaire, pour participer à la collecte, vous pouvez prendre contact avec Sabine Soury Poussard et l'association Présédys. 10 scanners ont été offerts dans le département à ce jour.

Contact : presedys@gmail.com