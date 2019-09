Point d'étape du chantier du BazaarSt-So

La transformation de la Gare Saint Sauveur à Lille se poursuit. Les derniers bâtiments en friche de cette ancienne gare ferroviaire sont en train de devenir un haut lieu de l’économie créative qui s’appellera le BazaarSt-So, porté par le cluster de l'ESS initiativesETcité et la coopérative européenne Smart.



Emily Lecourtois, responsable développement pour la coopérative européenne Smart, en charge du projet du BazaarSt-So, fait un point d'étape.



Et à noter cet appel à candidature jusqu’au 10 septembre à l’attention des entrepreneurs qui aimeraient installer leur activité dans ce nouvel espace de travail partagé.