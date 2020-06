Pollution escaut Conseil régional Cambier

La plus importante pollution régionale depuis 20 ans.

L'enquête du Parquet de Cambrai est toujours en cours et secrète pendant trois mois jusque mi-juillet.

Plusieurs associations environnementales, des maires, la région de la Wallonie et le syndicat mixte "Escaut et Affluents" ont porté plainte contre X et contre Tereos.

Des plaintes qui devraient rebondir cet été, avec la possibilité des avocats de saisir le juge d'instruction sur cette affaire.

La région n'est pas en reste. Si elle ne peut pas porter plainte, elle fait jouer son réseau d'influence, pour inciter les élus à porter plainte.

Guislain Cambier, le délégué à la transition climatique au Conseil Régional, explique la position de la région dans ce dossier et répond aux associations environnementales qui évoquent des accointances entre le président de région et Tereos.