Peu de films arrivent à séduire plusieurs générations en même temps. Et celui-ci en fait partie ! Alors profitons-en et réservez votre prochaine après-midi pluvieuse, vous passerez un bon moment et vos jeunes enfants ou petits-enfants devraient adorer !

Poly, de Nicolas Vanier, est une adaptation du feuilleton télévisé des années 60. Vous vous souvenez peut-être de ce poney de cirque maltraité, et de son compagnon, le petit Pascal, qui était joué par Mehdi, le fils de la réalisatrice.

Nicolas Vanier reste fidèle à l’époque – avec une reconstitution en couleurs qui plaira aux plus nostalgiques ! Il en garde aussi la trame principale, une belle histoire d’amitié entre l’enfant et l’animal. Mais il remplace le jeune héros par une héroïne, et c’est Cécile, interprétée par Elisa de Lambert, qui va se lancer dans l’aventure pour sauver Poly.

On connait bien Nicolas Vanier pour ses documentaires. Il s'agit là de son cinquième film de fiction. Il fait partie maintenant de ces réalisateurs dont on reconnait facilement la veine. Il avait déjà adapté "Belle et Sébastien" en 2013 et son dernier long métrage, assez émouvant, c’était "Donne-moi des ailes" avec Jean Paul Rouve. Un père scientifique passionné qui embarquait son fils adolescent dans le tracé d’une nouvelle route migratoire pour des oies sauvages.

Le réalisateur aime donc toujours tourner dans les grands espaces, et pouvoir afficher ses convictions : le respect de la nature, la protection des animaux, et la défense de la vie en général. Mais il sait aussi les intégrer habilement à des scénarios bienveillants, aux rebondissements multiples et aux personnages principaux souvent attachants.

Ici, il a fait appel à Julie Gayet, dans le rôle de la mère divorcée et indépendante, qui se heurte à l’hostilité des villageois ; à Patrick Timsit en directeur de cirque tyrannique et brutal ; et à François Cluzet en chatelain grincheux. Rien de très original dans le casting donc, mais ça fonctionne bien ! Et le film résonne en plus avec d’autres thèmes d’actualité plus inattendus.

En plus du thème de l’émancipation des femmes ou la question du végétarisme, un peu anachronique pour l’époque, il a rajouté quelques scènes qui ne passent pas inaperçues, et qui, sous couvert de comédie, colorent le film d’un message plus politique. Par exemple, il y a une délibération entre les enfants du village, où le chef de la bande assène au garçon du cirque, au teint un peu plus brun : "t’es pas d’ici, t’as pas le droit de vote !" Ou bien, plus tard, l’arrestation un peu musclée d’un suspect, par deux gendarmes empotés, très drôles, mais qui résonne étrangement avec des images récentes. Le tout est quand même un beau film d’aventures, classique mais soigné, et qui malgré quelques petites longueurs, devrait plaire aux petits et aux grands.