"Pour entrer dans le royaume des Cieux, il faut faire la ..." (Mt 7, 21. 24-27)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Ce n’est pas en me disant : “Seigneur, Seigneur !”

qu’on entrera dans le royaume des Cieux,

mais c’est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux.

Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là

et les met en pratique

est comparable à un homme prévoyant

qui a construit sa maison sur le roc.

La pluie est tombée, les torrents ont dévalé,

les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison ;

la maison ne s’est pas écroulée,

car elle était fondée sur le roc.

Et celui qui entend de moi ces paroles

sans les mettre en pratique

est comparable à un homme insensé

qui a construit sa maison sur le sable.

La pluie est tombée, les torrents ont dévalé,

les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison ;

la maison s’est écroulée,

et son écroulement a été complet. »

Source : AELF



Méditation Père Emmanuel Payen

En ce temps de préparation à Noël, il ne suffit pas de dire « préparons Noël… pensons à Noël »… Il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur.. » mais il faut réellement bouger, avoir une initiative, se préparer dans le quotidien de nos vies.

Quand une famille se prépare à recevoir chez elle des amis à l’occasion d’une grande fête, tous y pensent bien à l’avance et chacun se demande « qu’est-ce que je vais préparer ? »

Les parents décident d’un grand nettoyage de leur maison et pensent déjà au repas de la fête. Les enfants préparent une chanson de bienvenue et des dessins à offrir…

Ils affirment aussi qu’ils vont bien ranger leur chambre, pour qu’il y ait de la place pour les invités.

Et vous, pour préparer Noël en famille, en Communauté, qu’allez-vous faire ? qu’allons-nous faire ? Jésus va venir, qu’allons-nous lui offrir ? qu’est- ce qui peut lui faire le plus plaisir ?

Dans l’évangile d’aujourd’hui, Jésus nous donne la réponse : « Il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur, pour entrer dans le Royaume des Cieux, mais il faut faire la volonté de Mon Père qui est aux Cieux. »

Alors le plus beau cadeau que nous pouvons préparer pour fêter Noël, pour accueillir Dieu fait homme, c’est de connaître la volonté de Dieu et de la réaliser.

Quand nous disons le Notre Père, nous disons « que ta volonté soit faite »…

Alors passons à l’acte…

Seigneur, donne-nous d’écouter Ta Parole, de connaître la volonté du Père et de la mettre vraiment en pratique…

Ainsi nous pourrons ensemble vivre la fête de Noël dans la joie de construire avec Toi du durable et du solidaire