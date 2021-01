Pour François Vayne, "Robert Hossein voulait porter l’Evangile sur les places publiques"

Fils d’un compositeur et d’une comédienne, Robert Hossein avait décidé de se convertir au catholicisme à l’âge de 50 ans. "Je crois tellement en Dieu qu’il finira par venir" disait-il à ce sujet. Acteur dans 120 films, réalisateur d’une trentaine d’autres, metteur en scène au théâtre, il s’est éteint à l’âge de 93 ans il y a quelques jours. Ses funérailles seront célébrées dans l’intimité, à l’occasion de la fête de l’Epiphanie. Durant sa carrière, il n’aura eu de cesse de rendre le théâtre et le cinéma accessible au plus grand nombre.



Un sens spirituel très fort

Pour François Vayne, journaliste et écrivain, le message de Robert Hossein "c’est celui des rois mages". "Il nous invite à trouver notre trésor dans la personne humaine, dans le cœur de chacun. C’était vraiment son testament" explique le journaliste. "Il avait un sens spirituel très fort. Il a hérité d’un sens de la transcendance très fort de la part de ses parents. Il a très vite compris que c’est la relation humaine qui est le trésor que l’on doit chercher".

C’est la rencontre avec sa femme, Candice, qui a été le virage de Robert Hossein vers le catholicisme. Il s’est ainsi converti, à l’âge de 50 ans, après le baptême de leur fils Julien. "Il cherchait à favoriser la communion entre les gens. A travers Candice, il a compris que cette communion, on peut la réaliser dans la foi. Il s’est lancé dans ses grands spectacles sur Jésus, sur la foi" précise François Vayne, et notamment son spectacle joué à Lourdes, sur la Vierge Marie.



"Dieu m'aide pour tout"

"ll vivait vraiment son baptême. Par son baptême, il se voyait vraiment comme prêtre, prophète et roi, et il voulait porter l’Evangile sur les places publiques, le faire sortir des sacristies. Il était habité vraiment par cette foi. Il avait une conception très ouverte de la laïcité. Il voulait aider les hommes à sortir d’eux-mêmes" lance le journaliste.

Ce dernier rappelle que pour Robert Hossein, l’amour est fort de guérison. "En mettant en pratique cet amour dans la vie quotidienne, on peut finalement changer la vie" conclut-il. Robert Hossein, un homme habité par la foi, et qui la vivait pleinement dans l’exercice de son art. "Ce n’est pas moi qui monte les spectacles, Dieu m’aide pour tout" disait-il.